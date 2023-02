Enzo Fernández no borra grandes recuerdos: 'Siempre estaré agradecido'

Enzo Fernández tuvo un final del 2022 revolucionado y un comienzo de año 2023 mucho más revoltoso todo por la obtención del título en el Mundial de Qatar con Argentina y también con el fichaje histórico del Chelsea convirtiéndose en el jugador argentino más costoso de la historia y el futbolista más caro en llegar a la Premier League en toda la historia.



La revelación del Mundial de Qatar 2022 dio el salto grande para llegar al Chelsea en un contrato millonario pagando 121 millones de euros por el volante de 22 años de edad. Hasta ahora, su nombre y todo lo que gastaron no ha quedado en evidencia como se esperaba, pero lo cierto es que apenas su carrera como 'Blue' está iniciando y tiene tiempo para recomponer esos malos resultados. Enzo no olvida de donde viene y agradeció al Benfica.

Hace un año para esta época en febrero, no había tanta referencia de Enzo Fernández más allá de estar jugando en el River Plate y siendo una de las piezas claves para Marcelo Gallardo en la obtención de un título. Jugó a préstamo en Defensa y Justicia antes de crecer con el conjunto millonario y posteriormente, desde muy temprano dio el salto a Europa firmando con el Sport Benfica a mediados del 2022. Para muchos la relación entre Enzo y el club portugués se pudo haber deteriorado por su salida al Chelsea y la manera como se dio todo tan rápido cuando en tierras lusas le habían cerrado las puertas de salida al argentino.



Pero lo que sí queda es el gran agradecimiento de Enzo Fernández para con el Sport Benfica pese a la manera como se fue del club para firmar con el Chelsea. El mediocampista mencionó en los medios oficiales de las águilas portuguesas, "me cambió la vida. Siempre me sentiré agradecido al Benfica. Me abrió las puertas de Europa. Me siento muy agradecido por lo que ha hecho el club por mí, con la directiva, con mis compañeros. Han depositado mucha confianza en mí. Por no hablar del cuerpo técnico, que me dio mucho apoyo y cariño desde que aterricé allí”.



Enzo Fernández de 22 años vio cómo de repente firmaba empezaba a jugar al fútbol, y cómo empezó a quedarse con títulos importantes como el del Mundial de Qatar y también cómo se dio su llegada a Europa. “Todo sucedió a un ritmo vertiginoso. Jugué cedido en Defensa y Justicia, gané el campeonato con River, me marché al Benfica. Ahora estoy aquí [en el Chelsea], gané la Copa del Mundo este año. Trato de disfrutar estos momentos tanto como puedo, pero siempre siendo responsable”, expresó Enzo.



Por último, se desenvolvió en elogios para Lionel Andrés Messi a quien destacó como, "siempre he dicho que Leo Messi es un jugador al que admiro. Siempre he tratado de aprender de él. Es una gran persona y me ha dado cariño y apoyo dentro del equipo. También tuve que enfrentarlo cuando jugué en el Benfica en la Liga de Campeones, ya que él jugaba en el PSG. Inmediatamente después de eso, nos convertimos en compañeros en la selección de Argentina. Es una gran persona. Muy humilde, trabajador. Se merece todo lo que ha conseguido en el fútbol”.