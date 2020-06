Palmeiras entra en problemas con otro club colombiano por no pagar

Palmeiras sigue creando mala fama con los equipos colombianos y esta vez tendría problemas con Envigado, club que le vendió a Iván Angulo.

Hace unas semanas se había conocido que el club brasileño no estaba cumpliendo con el acuerdo de pago hecho por el joven jugador, quien fue vendido en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Esporte Interativo relató en uno de sus artículos que Palmeiras no cumplió con el acuerdo hecho inicialmente y que debía pagar antes de que iniciara la pandemia generada por el covid-19. Ante este incumplimiento Envigado envió un requerimiento a la Fifa que podría traer graves consecuencias para el verdao.

Ese mismo medio añadió que Palmeiras envió una propuesta para un nuevo acuerdo de pago y que se retire la demanda en la Fifa, sin embargo, Envigado no ha enviado la respuesta y su posición sobre aceptar o no este acuerdo no es clara, pues creen que no hay garantías.

Y es que las consecuencias para el verdao serían graves, pues luego de varias acusaciones la sanción sería una tiempo de tres periodos sin poder contratar jugadores.

Cabe resaltar que hace algunas semanas hubo un fallo a favor de Nacional contra Palmeiras en la disputa por el no pago de un porcentaje de Miguel Borja tras cumplir un tiempo de dos años en el club.

Palmeiras no solo ha tenido problemas con clubes colombiano sino con otros como Nacional de Uruguay, club con el que hubo incumplientos, pero también llegaron a un acuerdo sobre nuevos plazos para pagar el traspaso de Matías Viña.

Iván Angulo no alcanzó a jugar ningún partido con el equipo profesional de Palmeiras, pero sí lo hizo con el sub-20. Para este 2020 fue a préstamo a Cruzeiro, pero tampoco ha jugado porque el fútbol se detuvo.