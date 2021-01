Vea EN VIVO: Everton, con James y Mina, se la juega en la FA Cup

Min. 29: Goool de Everton. Calvert-Lewin se desliza en el segundo palo para anotar, luego del centro de André Gomes. 1-0 sobre Sheffield Wednesday.

Min. 27: otra vez James, que intenta un remate desde la esquina del área, pero pega en un defensor del rival.



Min. 26: James intenta habilitar a Calvert-Lewin con un pase de ‘cucharita’, pero la pelota se le fue larga al atacante y quedó en manos del portero del Sheffield Wednesday.



Min. 24: la mayoría de los balones en ataque del Everton pasan por los pies de James. Sin embargo, no hay todavía claridad para llegar al arco del rival. Atrás, no pasa problemas Yerry Mina.



Min. 16: se sigue acercando Everton, con más velocidad, al arco de Sheffield Wednesday. No tiene suerte en la definición pero sigue mandando en el juego.

Min. 11: ¡Qué pase de James! Richarlison pica al vacío y anota, pero la jugada es anulada por fuera de lugar.



Min. 10: Domina Everton, pero no tiene profundidad, pues su rival se repliega y marca con fuerza. 77% de posesión para los ‘toffees’.



Min. 7: ¡Por poco! Centro de Coleman, cabezazo de Richarlison y el arquero roza el balón, pega en el palo y al tiro de esquina.

Min. 4: contraataque de Everton, que inicia James, pero Richarlison no puede culminar bien y entrega mal la pelota.



Arrancó el partido: Everton va con todo para clasificar a la siguiente ronda de FA Cup. Es local y por eso quiere arrasar al Sheffield.

Everton enfrenta a Sheffield Wednesday este domingo en la cuarta ronda de la FA Cup, y Carlo Ancelotti ha puesto a lo mejor de su equipo para clasificarse a la siguiente fase. Así, James Rodríguez y Yerry Mina son titulares en los ‘toffees’.