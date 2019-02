Emotivas frases del arquero suplente de Talleres que recorren el mundo

Mauricio Caranta dio una emotiva entrevista al final del partido del sábado pasado entre Talleres y Atlético Tucumán, juego que terminó 0-0 y que fue la oportunidad para que él volviera al arco luego de un año y medio.

Sus emotivas palabras le han dado la vuelta a todo el mundo, pues se han destacado como una motivación para las personas. Y como no, si el argentino se mantiene activo a sus 40 años y en su carrera ha tenido que vivir la lucha por ascender en la B Nacional (subió cuatro veces: dos con Instituto, una con Rosario Central y una con Talleres) y hasta ganó la Copa Libertadores en Boca.

Su oportunidad en ese juego se dio por el partido que tenía este miércoles contra Sao Paulo y del que salió victorioso, así que le sirvió a la T darle un aire a sus jugadores para el duelo de la Copa Libertadores.

"Hacía más de un año y medio que no jugaba. Es ser profesional. Yo amo lo que hago. Y no sólo amo jugar, amo entrenar, ser profesional, cuidarme, ir una hora antes... Eso me convirtió en lo que soy. No soy solamente un arquero que va al arco, soy un profesional y eso trato de inculcarlo, como también el Cholo (Guiñazú), Javier (Gandolfi). Y creo que vamos por buen camino", fue lo que dijo Caranta.

Sus palabras recorrieron la red y llegaron hasta las redes sociales de Iker Casillas, quien terminó dándole "me gusta" a la publicación de twitter en TNT Sports.