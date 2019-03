El sueño de Harry Kane para poder convertirse en un 'gran deportista'

Harry Kane tiene metas muy claras y así lo deja ver en cada entrevista. El atacante de Tottenham y goleador de la Premier League, asegura que quiere ganar un Mundial, ser goleador con su equipo y que en 10 o 12 años, sueña con llegar a la NFL, una idea que ha ido fortaleciendo con el paso de los años y en la que su principal motivador es el quarterback, Tom Brady.



Kane, aficionado de los Patriots de New England, apuntaría a ser pateador de un equipo de la NFL dentro de poco más de una década, momento en el que dejaría el fútbol convencional para pasar al fútbol americano y lograr, de esta forma, ser un gran deportista, más allá de que muchos piensen que tiene esta ambición por plata.



Las afirmaciones parten de una entrevista con la cadena ‘ESPN' en la que el futbolista de los ‘spurs’ aseguró: “Es algo real, en 10 o 12 años me gustaría intentarlo. Siempre intento ser el mejor en todo, así sea en un juego que descargo en mi teléfono y si uno logra jugar en la Premier League, en un Mundial y en la NFL, podría ser considerado como uno de los mejores deportistas del mundo”.



Y luego se refirió a uno de los más grandes de la historia del fútbol americano: “Empecé viéndolo en YouTube y no muchos pensaban que él iba a llegar a ser tan bueno como lo es ahora que se convirtió en el mejor. En su caso, al igual que en el mío, cuando éramos chicos no pensaban que íbamos a ser tan buenos, por eso es como una inspiración”.



Hay que tener en cuenta que Tottenham firmó un contrato con la NFL para albergar dos partidos de fútbol americano, en su nuevo estadio, durante la próxima temporada.