El ex jugador de River Plate que pasó de ser estrella a estar relegado

Gonzalo ‘Pity’ Martínez partió de Argentina como uno de los ídolos y artífices de River Plate para la consecución de la Copa Libertadores 2018, en la que vencieron a Boca Juniors en la final disputada en Madrid y le dieron una de las alegrías más grandes a la hinchada millonaria, que festejó el título a rabiar frente a su clásico rival.



Sin embargo, aunque la llegada de Martínez a Atlanta United fue feliz y llena de elogios para el futbolista, los planes tácticos del técnico holandés Frank De Boer parece que iban en contra del fútbol que practica el jugador y aunque en principio lo dejó disputar algunos minutos y hasta partidos completos, la situación cambió y de a pocos el ‘Pity’ se fue quedando sin espacio.



El inconformismo del futbolista, difícil de ocultar, también afectó al entrenador, quien no escondió su manera de pensar y dejó claras sus prioridades a la hora de jugar luego de que ponerlo durante 63 minutos en el partido contra New York Red Bulls: “No quiero 10, ni 9, ni 8 hombres que trabajen muy duro, todos tienen que trabajar duro, especialmente en este tipo de juegos. Estos son juegos muy difíciles”.



La situación terminó por quebrar la relación entre jugador y técnico, por lo que el objetivo del ex River ahora sería encontrar un equipo lo antes posible bien sea en Estados Unidos o fuera del país norteamericano, situación que luce complicada y más si se tiene en cuenta su alto salario, algo que impide su regreso al fútbol argentino y que, probablemente, lo podría hacer recalar en el fútbol mexicano.



De momento no hay nada confirmado, sin embargo, Martínez tiene cada vez menos lugar en el equipo de De Boer y el choque entre ambos ya es de público conocimiento.