El piloto que viajaba con Emiliano Sala no podía viajar de noche 

Luego de la muerte de Emiliano Sala por el trágico accidente aéreo, la Rama de Investigación de Accidentes Aéreos continúa su investigación. En lo que se ha podido encontrar es que el piloto David Ibbotson tenía prohibido hacer trayectos nocturnos por su condición de daltonismo.

Por la información suministrada por la "BBC", el piloto no podía realizar el vuelo que transportaba a Emiliano Sala a Gales. El recorrido por el Canal de La Mancha significó un grave error por parte de Ibbotson, quien no pudo realizar este trayecto por su condición física.



El medio de Reino Unido consultó a la Autoridad de Aviación Civil (AAIB) de Reino Unido, y esta respondió que no se van a hacer comunicados por el momento, ya que tienen que investigar mejor y recopilar todos los datos para tener un parte verídico de la tragedia.



La AAIB también informó que el piloto no tenía licencia privada y esto le prohibía transportar personas. Sin embargo, si Ibbotson arreglaba el tema con los pasajeros se podía realizar el trayecto.