La crisis externa del fútbol argentino: sospechas, barras y violencia

Lo ocurrido en la final de la Copa Libertadores 2018 puso en la mira del mundo al fútbol argentino, una liga que aunque no deja de ser una gran vitrina para los jugadores de este lado del continente, a excepción de Brasil, también se ha caracterizado por la violencia, las disputas entre barras y una crisis institucional en la que se han visto envueltos todos los entes que rigen al deporte en ese país.

Sin embargo, esto parece no afectar la trascendencia del fútbol argentino en el mundo, hecho que queda demostrado con la facilidad que tiene un jugador para dar el salto, desde ese país, a un equipo europeo, a diferencia de lo que le puede costar este paso desde Colombia o algunos otros países en la región.



Pero más allá de esto, los factores externos no dejan de afectar a la liga, donde hechos de violencia, sospechas entre técnicos y barras involucradas en los clubes, impiden que una liga con mucho potencial crezca aún más de lo que lo ha hecho y siga siendo una de las más vistas a nivel mundial.



Violencia



Tras lo ocurrido en el River - Boca de La Copa, se siguen presentando estos hechos: la semana anterior con el clásico rosarino en donde un jugador tuvo que cobrar un tiro de esquina rodeado de policías y en la última fecha cuando los hinchas de San Martín de Tucumán le tiraron un proyectil a un jugador de Belgrano. Ambos partidos continuaron como si nada hubiera sucedido.



Barras y amenazas



En el partido entre Boca y Lanús (2-1), cuando los hinchas de Boca se manifestaron contra la dirigencia del club, aparecieron las barras y acallaron las voces de los hinchas, quienes no tuvieron más remedio que silenciarse frente a las amenazas.



Angelici no representa a Boca. Es más, es todo lo contrario a nuestra identidad. Ahora, para embarrar aún más su imagen, manda a los barras a defenderlo de los merecidos insultos. Cada día más asqueado con usted, @TanoAngelici.pic.twitter.com/ScYMARUw2l — Pasión Bostera (@PasionBostera7) 18 de febrero de 2019

Sospechas



En el partido entre el Banfield de Hernán Crespo y River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, se volvió a situar la incertidumbre. La polémica, instaurada por Gallardo, quien afirma que un apagón en el estadio, en medio del partido, fue una maniobra completamente intencional de Crespo, buscando que un jugador de su club fuera al baño sin problemas, marca lo deteriorado que puede estar el fútbol en Argentina y las dudas que hay sobre él.



Con 29 colombianos en la Liga de ese país, conscientes de que es más sencillo pasar de allí a Europa, lo que ajeno al deporte sigue atacando al fútbol argentino y, aunque el nivel no baja, habría que pensar: ¿esto tiene solución?