El emotivo video con el que se despidió Frenkie de Jong en Ajax

El futbolista Frenkie de Jong, que se incorporará a las filas del Barcelona la próxima temporada, colgó un emotivo vídeo en su cuenta de Instagram para despedirse del Ajax y le agradeció al club y a los aficionados el apoyo recibido.

"Estoy muy orgulloso de haber podido jugar en este fantástico club. Gracias Ajax", escribió De Jong en su cuenta oficial de la red social. El vídeo recoge momentos importantes en la carrera de De Jong, como la firma de su primer contrato en agosto de 2015, su debut en el Johan Cruyff Arena, momentos del partido contra el Real Madrid en la Champions League o la celebración del doblete conseguido por el Ajax esta temporada.

Frenkie de Jong: "Desde el primer día me sentí en casa. Disfruté de la forma en que la gente en Ajax ve el fútbol. La calidad del personal y los jugadores fue increíble. Disfruté cada segundo y quiero agradecer a todos. Estoy muy orgulloso.”



Señorío. pic.twitter.com/fVz2MNhSy4 — Frenkismo (@FrenkismoFCB) 31 de mayo de 2019

"Aquí he disfrutado de cómo la gente piensa sobre el fútbol y cómo se debe jugar. La calidad del personal y de los jugadores con los que se me permitió jugar y trabajar fue increíble. Venía todos los días al club con gusto, por eso quiero dar las gracias a todos los que hacen algo por el Ajax", dijo de Jong en el texto que acompaña al audiovisual.



"Aficionados, ¡estuvisteis genial! El fantástico ambiente de las noches europeas (de la Champions) es algo que no olvidaré fácilmente", añadió el futbolista de 22 años.



De Jong ya recibió hace dos semanas el cariño de los seguidores del Ajax, cuando el club celebró en Ámsterdam la consecución de la Eredivisie neerlandesa y la Copa de Holanda. "¡Gracias, Frenkie! ¡Gracias, Frenkie!" gritaron al unísono decenas de miles de personas cuando su nombre sonó por los altavoces y el jugador saludó con los brazos.



El futbolista, que se encuentra en Portugal para jugar con Holanda la fase final de la Liga de las Naciones, se incorporará al Barcelona el próximo 1 de julio.