El agente de futbolistas que trabaja la fortaleza mental y espiritual

En los últimos tiempos han sido habituales las noticias relacionadas con jugadores de trascendencia internacional que después de su retiro han tenido problemas en su vida personal. Depresión, adicciones y problemas personales están a la orden del día. Para mencionar un caso cercano en redes sociales se han podido evidenciar los líos de Fredy Guarín, con pasado en Inter y en Selección Colombia; y también de los argentinos Ezequiel Lavezzi y Daniel Osvaldo, de gran trayectoria y hoy envueltos en verdaderos dramas.

Y en ese sentido, por estos días el empresario colombiano Eddie Marles, quien trabajó con AC Milán y fue el representante para las Américas de los campamentos del club italiano, ha venido promoviendo una iniciativa con los jóvenes jugadores en formación que tiene que ver con un entrenamiento más allá de los terrenos de juego, un entrenamiento de la mente, espiritual y que busca encarar ese manejo del estrés que significa la carrera de futbolista profesional.

“Luego de 20 años he trabajado con más de 30 mil niños, en 20 países. Hemos ido haciendo observaciones y una de esas observaciones ha sido el por qué los chicos no llegan al profesionalismo y cuando llegan, por qué no se han sostenido. Ahí me he encaminado en el tema de ‘life coach’ y también coach de empresas. Así he identificado que aparte del entrenamiento físico y futbolístico, hay que preparar a los chicos en la fuerza espiritual que se requiere”, expresó inicialmente Marles.



El agente colombiano agregó que “los chicos desde pequeños están buscando establecer como único objetivo llegar a ser futbolistas profesionales. Por ende, no se enfocan y a nadie le interesa acompañar para desarrollarse espiritualmente y en ese ejercicio que se desarrolla el crecer y el conocimiento del ser. Entonces en la Academia italiana de fútbol hemos implementado un proceso de entrenamiento intenso, les damos herramientas de la importancia de la respiración, cómo respirar y cómo alternar la respiración, manejo en situaciones bajo estrés, en situaciones donde estoy golpeado emocionalmente y necesito recuperar el cuerpo”.



Y en medio de esas iniciativas y renovadoras ideas, Marles viene promoviendo su sesión de 'Elévate, tu transformación del miedo y la duda hacia el poder y el amor', que se encuentra programada en la ciudad de Bogotá, el 20 y 21 de abril.