En Francia confirman interés por Cavani tras 'hacerle el feo' a Boca

Cuando los rumores de su fichaje en Boca Juniors eran más fuertes, Edinson Cavani se arrepintió de jugar en Sudamérica y decidió insistir por continuar su carrera en Europa. El exdelantero PSG y Manchester United caería bien en los planes de cualquier equipo del mundo, sin embargo su fichaje no parece ser tan fácil. Al menos eso contó el técnico del Niza, quien confirmó que sí tienen interés.

Lucien Favre dijo que al Niza le interesa fichar a Edinson Cavani y de paso al senegalés del Marsella, Bamba Dieng. En declaraciones recogidas por el diario L'Equipe, contó que las negociaciones se habrían interrumpido. ¿Qué salió mal?



"Son jugadores que me parecen interesantes pero de momento no te puedo decir más”, aseguró el entrenador suizo tras ser consultado por las negociaciones con el jugador de la celeste. "Yo no soy el que trabaja en estos temas. Es muy difícil concretar transferencias, la gente trabaja mucho para traer jugadores, pero no es fácil", agregó.



Cabe recordar que Cavani estuvo muy cerca de vestirse de xeneize, sin embargo se arrepintió y decidió insistir por regresar a Europa. Por ahora, hay muchos rumores de posibles destinos pero nada se concreta. El mercado en Europa cerrará el 1 de septiembre, así que tendrá dos semanas para decidirse.