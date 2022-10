Cavani y sus problemas tras goleada de Barcelona a PSG: ‘tenía miedo’

Muchos recuerdan cómo FC Barcelona le remontó un 4-0 a PSG y terminó dando la vuelta al marcador en condición de local por 6-5 en el global, resultado que dejó a los culés instalados en las semifinales de la Champions League 2017.



Uno de los que vivió en carne propia esa remontada de Barcelona a PSG en aquella temporada, fue el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien fue uno de los titulares y anotadores en el juego de ida donde sacaron la amplia ventaja.



Sin embargo, tras su llegada a Valencia, Edinson Cavani contó cómo fue esa experiencia contra Barcelona y confirmó que no fue fácil superar esa remontada, pues tuvo que ir al psicólogo para superar esa dura derrota.



"En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos, me mareaba durmiéndome y ya tenía miedo de dormirme", dijo Cavani.



Igualmente, esos aspectos mentales que le jugaron una mala pasada fue superado con terapia, donde él mismo analizaba por qué una derrota así lo había dejado en malas condiciones.



"Me preguntaba: ¿Tengo un problema en la cabeza?. Fui al médico del PSG y me dijo que esa situación le está pasando a muchas personas en distintos ámbitos y ahí me di cuenta de que no era un superhéroe”, reconoció el uruguayo.



Por el momento, Edinson Cavani espera retomar su buen nivel con Valencia, equipo al que llegó como máxima figura y espera llegar con rendimiento a Uruguay para la Copa del Mundo Qatar 2022.