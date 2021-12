¿Cada vez más cerca de Brasil? Ya habría oferta formal por Cavani

El fútbol brasileño sigue creciendo y abriendo una gran brecha entre las demás federaciones en Sudamérica, por tal motivo la actividad económica que se maneja en el país vecino es inalcanzable para el continente.



Tal como se había dicho semanas atrás, Corinthians estaba interesado en el delantero de la Selección de Uruguay, Edinson Cavani. La noticia ahora es que el club en el que milita el colombiano Víctor Cantillo, ya habría hecho una oferta formal.



Aunque Cavani tendría todo encaminado para ser nuevo jugador del Barcelona, no se descarta su inclinación por el fútbol sudamericano, teniendo en cuenta que el equipo azulgrana oficializó a Ferran Torres como su nuevo delantero.



Según el diario Sports, la oferta que llegó de Brasil sería muy similar a la que tiene hoy en día con el Manchester United, aunque no se descarta la posibilidad de seguir en Europa. De igual forma, aseguró que el equipo de Inglaterra no sería un impedimento para la salida del uruguayo y estarían hablando para rescindir su contrato.