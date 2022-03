De Manchester a San Sebastián: vinculan a Cavani con la Real Sociedad

Las lesiones se han adueñado del presente de Edinson Cavani en su experiencia con el Manchester United, por lo cual, el uruguayo no ha tenido mucho protagonismo en el club. Esta poca participación ha hecho pensar que el equipo británico podría oír interesantes ofertas en el charrúa. Una de ellas, que apareció apenas como un rumor por parte del diario The Sun en el que menciona una posible salida con destino a LaLiga con la Real Sociedad. Un torneo que no conoce Cavani por ahora.

El máximo goleador histórico del PSG acaba contrato con el Manchester United en junio y por sus recurrentes lesiones, el conjunto inglés está oyendo ofertas que lo incluyan a él. Un rumor, su llegada a Anoeta por ahora que el equipo vasco buscará hacerse con los servicios del charrúa por las salidas que tendrá en la parte ofensiva de Alexander Isak y Alex Sorloth.

Parece que el Arsenal busca al joven sueco de la Real Sociedad, Isak, mientras que el préstamo del noruego, Alex Sorloth acaba en el verano del 2022. Esto ha hecho prender las alarmas en el cuadro de San Sebastián que necesitan urgentemente un nuevo delantero. Pese a los 35 años del uruguayo, sus goles y sus estadísticas lo apoyan y crece el interés del cuadro español y otros que quieren contar con sus servicios.

Aparte del equipo txuriurdin. Se suma el Inter de Milan y River Plate. Sin embargo, parece ya estar todo muy avanzado para recalar en LaLiga, pues los medios ingleses a hablan de que hubo conversaciones entre el delantero y el club español para que llegue por primera vez a dicha competencia.

El uruguayo, que ha estado más afuera que dentro de las canchas en este presente que vive con el Manchester United ha sumado apenas 761 minutos en 17 partidos en donde ha conseguido dos goles y una asistencia.