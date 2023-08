Eden Hazard, entre el retiro y tres ofertas para seguir en el fútbol

Luego de rescindir su contrato con Real Madrid el pasado 3 de junio, Eden Hazard ha pasado totalmente desapercibido en el mercado de pases y continúa como agente libre.



El jugador belga tiene varias ofertas sobre la mesa para la temporada que viene, pero también está analizando retirarse del fútbol profesional a sus 32 años.



Uno de los primeros destinos que ha estado analizando Hazard es la MLS, liga que estaría ofertando fuerte por el jugador. De hecho, el belga rechazó una oferta del Inter Miami y otro que se interesó fue el Vancouver Whitecaps, pero no hubo respuesta del jugador.

Otra opción que tienta a Hazard es irse a Brasil. Botafogo sería el equipo que más atracción le ha dado al jugador y en su momento el dueño del club, John Textor intentó su incorporación sin éxito.



Fuentes cercanas al club mencionaron al Diario AS que de momento no se habría hecho una nueva oferta para ir por el belga.



Por último, surge la opción de ir a Arabia Saudita, aunque no ha trascendido el club que ofertó por sus servicios.



Finalmente, de no encontrar equipo, Hazard se estaría planteando su retirada, pero es una opción remota ya que el jugador cree que hay varias posibilidades de volver a jugar y volver a tener un nivel decente.