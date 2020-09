¡Le salió carísimo! Duro castigo a jugador que orinó en plena cancha

¿Moraleja? En tiempos de VAR y cámaras por doquier no hay trampa posible: ante una emergencia habrá que aguantar o correr a la velocidad de Usain Bolt hasta el baño más cercano.

Lo aprendió Eoin Bradley para toda la vida tras conocer que su 'viveza' al orinar sobre el césped en medio de una charla técnica ha sido castigada con seis partidos de sanción.



El delantero del Coleraine FC, de la Premiership norirlandesa, cometió la infracción en la semifinal de la copa, contra Ballymena United, cuando el juego se fue a la prórroga y él no aguantó las ganas de orinar. Discretamente, mientras el DT Oran Kearney daba las últimas instrucciones, se agachó y orinó en la cancha, con tan mala suerte que las cámaras lo pillaron.



La evidencia fue contundente: incurrió en "mala conducta" al incumplir el artículo 17 de los Estatutos de la Asociación de Fútbol de Irlanda (IFA) y, aunque en su defensa alegó que con todo el protocolo sanitario por el coronavirus covid-19 no sabía si podía ir al baño, nadie le creyó. Ni siquiera el presidente de su equipo, Colin McKendry, fue solidario pues ya ha anunciado que no recurrirán la suspensión.