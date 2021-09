Villa no pudo salir de Boca y Vignolo lo hizo trizas: letal crítica

Sebastián Villa hizo todo lo que estaba en sus manos para salir de Boca Juniors: se retiró de los entrenamientos, rompió la burbuja sanitaria, viajó a Colombia para estar con su mamá, se fue de fiesta y a su regreso tuvo que hacer cuarentena. No le faltó nada. Y al final no logró su cometido: las ofertas que esperaba para llegar a Europa no aparecieron y ahora todo indica que tendrá que quedarse.

Pero no será, ni mucho menos, en un clima amable, al menos en lo que se refiere a un sector de la prensa argentina. Por ejemplo, Sebastián Vignolo, arremetió contra el colombiano en el programa ESPN F90 y le dejó claro lo que va a enfrentar si se queda.



“Villa le quiere hacerle la vida imposible a Boca. Está empecinado en volver locos a sus compañeros, a un entrenador nuevo al cual tendría que ayudarlo, a la gente del Consejo del Fútbol, que dice que no le atienden el teléfono, cuando es un milagro que todavía no lo hayan bloqueado después de lo que hacés. Es muy poco profesional”, dijo.



Fue apenas el comienzo de su lista de reclamos: “Román pensó que lo estimulaba diciendo que Villa era el mejor jugador del fútbol argentino, pero él lo tomó y se agrandó. El colombiano se cree que es un mega crack, pero hoy se cerró el libro de pases en Europa y nadie pidió a Villa. No llegó ninguna oferta por Villa”.



Y siguió: “No pidan que pida disculpas, olvídense de la plata. Villa ya hizo algo que es carísimo y eso es que él diga que no quiere jugar más en el club... algunos de sus compañeros no lo pueden ni ver”.



¿Comprensión? ¿Paciencia? A nada tiene derecho Villa, según Vignolo: “¿Quién es Villa para decirle a Boca que no quiere jugar en el club? ¿Qué quiere este señor? ¿A quién le ganó? ¿Cuántas remeras se venden de Villa? ¿Cuántos chicos quieren ser como Villa? ¿Cuánta gente tiene tatuada a Villa?”, preguntó.



“Villa le tiene desprecio a la camiseta de Boca, (Cardona) usted también hizo lo que quiso, dejó a su equipo en banda en la Copa Libertadores”, añadió. Claro, cómo dejar por fuera a Cardona, la 'víctima favorita' del analista, aunque no tuviera nada que ver... Suerte que al final dijo que el creativo es "recuperable".



En cambio lo de Villa le parece cosa juzgada. La buena noticia para el extremo colombiano es que, al menos, el analista no es directivo de Boca Juniors... eso sería lapidario para su futuro. La mala, que a esta altura está en el peor momento y en el peor lugar y eso obliga a su agente a buscar con urgencia otros mercados. Quedarse en Boca es, cada vez menos, una posibilidad.