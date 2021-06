¡No se salva nadie! Crudo balance de Iván Mejía sobre Colombia en PT

La Selección Colombia juega este domingo su tercer partido en Copa América, contra el equipo de Perú.

Y para el analista Iván Mejía, en el primer tiempo lo hacía tan mal que no se salvaba nadie. La derrota parcial 0-1 era apenas una muestra.



"Reynaldo, a recomponer todo en el intermedio. Esto no está funcionando. La banda izquierda perdida, Pérez es un estorbo, aislaron a Cuadrado y Cardona juega paradito. Rey, se juega muy mal!!", escribió en sus redes sociales.



En efecto, no había conexiones y era un equipo partido el colombiano, que extrañaba las sociedades y los buenos pases del último empate contra Venezuela.