‘Diego Maradona me violó mientras mi madre lloraba’: Mavys Álvarez

Mavys Álvarez volvió a hacer una escalofriante confesión sobre su tormentosa relación con Diego Armando Maradona.



La cubana, que fue novia de Maradona cuando ella tenía 16 años, ha sacado a la luz un nuevo capítulo de una relación en la que hubo maltratos, abusos, inducción a la drogadicción y el alcoholismo, de parte del exfutbolista a la entonces menor de edad.



Esta vez, en entrevista con ‘Infobae’, Mavys Álvarez aseguró que la violó mientras su madre lloraba detrás de la puerta de la habitación.



“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, aseguró Mavys Álvarez, quien reconoció que durante su relación con Maradona pensó en el suicidio: “Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones”.



Además, recordó una agresión de Maradona: “Muchas veces. Un día llamó Claudia. Realmente no sé si era Claudia, pero me dijo ‘soy Claudia, pásame a Diego’. Él estaba dormido. Yo le paso el móvil y le digo es Claudia, te está llamando. Me dice: ‘¡Qué tienes que hacer tú, que tienes que contestar mi teléfono! Y agarra el móvil y lo tira contra la pared. A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi móvil!’ Amenazándome con que me podía matar. Fue violento en muchas ocasiones”.