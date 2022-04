Diego Costa, sin equipo y buscando destino: exótica liga le coquetea

El atacante brasileño Diego Costa dejó al Atlético Mineiro iniciando el 2022 y desde ese entonces anda buscando equipo. Según el diario argentino Olé, todo parece indicar que su nuevo destino sería a una exótica liga: India. El exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea, de 33 años, había recibido una oferta por parte de un club que compite en la superliga de ese país.

"Diego Costa rescindió su contrato con el Atlético Mineiro, donde tuvo su más reciente experiencia, y todavía no arregló su incorporación a otro club, aunque en las últimas horas surgió el nombre de un interesado desde un exótico destino", mencionó Olé diciendo que aunque se dijo que podría regresar al fútbol español, podría terminar fichando con ATK Mohun Bagan.



"Le hizo una oferta al jugador brasileño y así su carrera podría continuar en un fútbol poco común para figuras de renombre mundial", indicó el medio argentino replicando la información de The Times of India sobre la posibilidad de Diego Costa en territorio asiático.



De ATK Mohun Bagan se sabe que es tercero en la Superliga de India, con 37 puntos en 20 jornadas disputadas, distanciado apenas por 5 puntos del primero, Jamshedpur FC.