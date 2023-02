Dibu habla de Mbappé: '¿Cómo podría burlarme? ¡Me metió cuatro goles!'

Evidentemente disfruta de la polémica, de la burla, del escándalo que generan sus actuaciones. Es todo parte de su papel.

Emiliano 'Dibu' Martínez sabe que se pasa y le parece natural, como si no comprendiera el asombro. Pero internamente parece saber exactamente el alcance de eso que muchos llaman locuras.



Al ser elegido como uno de los finalistas al premio The Best, habló con France Footbal de lo que hizo y lo que no durante los festejos por el título mundial en Catar.



Los cantos en el vestuario contra Mbappé estaban en el primer lugar en la lista de preguntas: "lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”, dijo.



Un detalle se le quedó grabado: “La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido (...) Lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé? ¡Si él me metió cuatro goles! Cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco!”.



Martínez contó que habló después con el francés tras la final: “le dije que era un placer jugar contra él y que casi gana este partido solo. Tenía la confirmación de que tenía un talento inmenso. Cuando Messi pare, estoy seguro de que Kylian ganará muchos Balones de Oro”.



El otro asunto pendiente era el festejo cuando le dieron el guante de oro durante la celebración del título: “lo que hice con el trofeo de mejor arquero fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: 'No lo vas a volver a hacer'. Incluso Leo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está”.