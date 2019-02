Drama de la familia Sala: 'Terminó la ilusión, espero lo encuentren'

La familia de Emiliano Sala ha reaccionado a la noticia del hallazgo de los restos del avión, que desapareció hace dos semanas en el Canal de La Mancha, con el jugador y el piloto a bordo.

"Se terminó la ilusión. Esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro", dijo el padre del futbolista, Horacio Sala, al canal Crónica TV desde Argentina.



"Ya está. Lo único que espero es que lo encuentren, que esté ahí, que no se haya salido del avión porque va a ser difícil”, añadió, con resignación, el padre del futbolista, a quien se le han rendido homenajes en Nantes, su último equipo, y Cardiff, donde acababa de fichar por 16 millones de euros.



“Por lo menos tuvimos noticias después de 15 días de desesperación", concluyó.



“No lo puedo creer, parece un mal chiste. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen”, explicó El padre de Sala.



A su turno, la hermana del futbolista, también se resignó ante los últimos hallazgos: "Te amaré por siempre", escribió.





Los restos del avión de Sala aparecieron este domingo en las profundidades del Canal de La Mancha y los responsables de la búsqueda aseguraron que pudieron ver un cuerpo dentro de la aeronave.

​