Todo lo que debe resolver PSG por Messi: ¡tener tanta plata es un lío!

A veces ser tan rico se puede volver problemático. De verdad. Para PSG, por ejemplo, ser el único equipo capaz de pagar a Lionel Messi requiere un esfuerzo enorme y una importante lista de obstáculos que a partir de este momento debe empezar a resolver.

La revisión médica de Messi se debe cumplir en cuestión de horas y el acuerdo verbal ya está hecho con su padre y agente, Jorge Messi. La Torre Eiffel debía estar ya encendida de no ser porque falta un pequeño detalle: el 'fair play financiero'.



Se trata del tope que tienen todos los equipos europeos y que obliga a administrar el gasto, para que no supere el ingreso del equipo en cada ejercicio. Para el PSG es un privilegio tener un dueño multimillonario en Catar, de hecho mucho se ha dicho que es el único club con el respaldo financiero de un estado y eso crea competencia desleal. Pero hasta aquí no se han producido sanciones de parte de la UEFA... pero si llega Messi y se suma a Neymar Jr -quien sigue siendo el jugador más caro del mundo- y a Mbappé, por no mencionar a Sergio Ramos, Donnarumma y otra larga lista de astronómicos salarios, el tema se vuelve complejo.



Desbandada por Messi



Según The Athletic, de PSG tendrán que salir al menos diez jugadores para hacerle espacio a Messi.



La lista la lideran el mediocampista Idrissa Gueye y el delantero Mauro Icardi. Pero además el equipo francés, además de Donnarumma y Keylor Navas, tiene seis portero más, sin contar a Alphonse Areola, quien fue cedido al West Ham. En ese puesto sobran, fácilmente, cuatro jugadores más.



El otro espinoso asunto es Kylian Mbappé, a quien luchan por renovar (le queda solo un año de contrato) para evitar que salga gratis a Real Madrid. Es el jugador con más alta valoración del planeta y podría sentirse desplazado con la llegada de Messi, de 34. Claramente el técnico Pochettino debería abrirles espacio a los dos, al menos esta temporada. Y manejar esos egos tiene su complicaciones... vale recordar los casos de Griezmann y otros cuantos jugadores que no pudieron entenderse bien con Messi en FC Barcelona.



¡Amenazan con demandas!



La tarea del recorte no admite demoras pues, según las versiones, la presentación del argentino podría darse este mismo lunes... si es que los abogados, que ya anuncian demandas, lo permiten.



Este domingo el diario Marca de España anunció que a las oficinas del FC Barcelona llegó una queja del abogado Juan Branco, quien advierte que bloquearán la posible operación: "hemos preparado una queja ante la Comisión Europea y demandas de suspensión provisional ante justicia civil y administrativa en Francia en el caso que se confirme que el París Saint Germain firme a Lionel Messi", dice la misiva.



Las cuentas, según el abogado, no dan: "Los ratios del PSG en términos de fair play financiero son peores de los del FC Barcelona. En el 2019/2020 el ratio entre salarios e ingresos del PSG fue del 99 por ciento mientras el del Barcelona fue del 54 por ciento", asegura.



Dice el jurista que ese margen de negociación distorsiona los eventos deportivos y eso el deja a PAG la obligación de moverse muy, muy rápido para cumplir con su meta de presentar este mismo lunes, en la Torre Eiffel, a Messi.