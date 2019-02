Una serie de desafortunadas coincidencias en muerte de Emiliano Sala

El trágico caso de Emiliano Sala, cuyas exequias se celebraron la semana pasada en Argentina, fue una suma de coincidencias que promete añadir tensión al litigio que mantienen Nantes y Cardiff por su traspaso.

Willie McKay, el exagente británico que organizó el vuelo en una pequeña avioneta, que finalmente cayó al mar en el Canal de La Mancha, concedió una entrevista al cnal Sky Sports en la que, entre otras cosas, contó que Sala no era un objetivo del Cardiff y, en consecuencia, nunca debió salir de Nantes.



El polémico McKay, quien ya no tiene licencia de agente de jugadores y opera a través de su hijo Mark, contó que el 5 de diciembre de 2018 llevó en un vuelo privado a una delegación del Cardiff, con el DT Neil Warnock a la cabeza, a un partido del Olympique Marsella, con el objetivo de ver jugadores para un potencial contrato. Casualmente el rival era Nantes y curiosamente ese día el número 9, Sala, hizo gol y asistencia en la victoria 3-2. Warnock ya no quiso ver a nadie más..



Según McKay, él mismo llamó a Sala el 6 de enero y le contó del interés del Cardiff, lo que fue bien visto por el jugador y por su agente, Meissa N'Diaye. El mismo intermediario organizaría un vuelo más con su hijo Mark McKay, Warnock, , Willie McKay y Callum Davies, este pultimo enlace del Cardiff a a hora de las contrataciones. Ese día Sala también se destacó contra Montpellier y el negocio se cerró.



La versión de McKay sugiere que Sala fue trasladado a Cardiff para conocer el equipo con el CEO, Ken Choo, el 14 de enero y que volvió después para los exámenes médicos y la firma, siempre con su intermediación. De hecho, dice McKay que creyó que estaba haciendo un gran favor al organizar un último viaje del argentino a Nantes para despedirse de sus compañeros, empacar algunas cosas y trasladarse definitivamente a Gales. Otros dicen que la intención era ahorrarse una escala en Amsterdam y que su hijo Mark facturara el 10 por ciento libre de los 15 millones de euros de la transferencia.



Otro detalle revelador de McKay es que asegura que Cardiff siempre supo de su trabajo y evidentemente se benefició de él con vuelos privados y otra serie de atenciones, lo que podría usarse en un futuro litigio..



Cabe recordar que Cardiff alega que no pagará los 15 millones de euros de la transferencia porque el jugador nunca se presentó oficialmente al club y porque desconocía completamente el itinerario del viaje que terminó en su muerte, lo que fue desmentido por McKay. Eso jugaría en favor de la demanda de Nantes, que exige el pago total de la transferencia de su delantero.