Entrenador del Inter habla sobre la no convocatoria de Mauro Icardi

Mauro Icardi sigue teniendo días difíciles con el Inter de Milán, pues este miércoles se le quitó la banda de capitán y tampoco viajó a Viena para el próximo partido de su equipo. Sin embargo, el entrenador, Luciano Spalleti, confirmó que la decisión de no viajar fue del argentino, pues él estaba convocado como era costumbre.

"Es él quien decidió no viajar, él estaba convocado como es costumbre. Fue él mismo el que nos comunicó que no iba a viajar. Es una decisión muy dolorosa y muy difícil, pues sabemos del valor de nuestro excapitán", comentó el entrenador.



También se refirió al tema de la banda de capitán, pues este jueves decidieron quitarsela. ¿Habrá una posible salida, apresurada, de Icardi?



"Lo de que no viaje es otra cosa aparte. El jugador decidió que no iba a viajar, aunque nosotros lo explicamos los motivos por los que le quitamos la cinta de capitán", finalizó el DT.