La mujer agredida por hinchas de Millonarios habló sobre la pelea

Maryuris Correa fue la mujer sufrió agresiones por un supuesto grupo de hinchas de Millonarios en Santa Marta. Los hechos ocurrieron en el previo del partido que jugó el conjunto azul contra Unión Magdalena, que se sumaron a más problemas ocurridos en la ciudad.

"Venía para mi casa y ellos estaban tomando, muy tomados, como unos 6 o 7, y cuando pasamos nosotros nos gritaron cosas y empezaron a sacar cuchillos, piedras, nos corretearon, nos defendimos pero me caigo y ellos aprovechan y me golpean y me dan una puñalada en la pierna y en la cabeza, tengo una costilla fracturada, muchos golpes y la cara inflamada", dijo Maryuris a 'Blu Radio'.



La persona, que estudia y vive en Santa Marta, comentó que sí eran aficionados azules y que, aunque no tenían camisetas, gritaban cosas sobre Millonarios y el partido; además, dijo que tenían tatuajes.



"La pelea no fue tanto por barras porque no teníamos prendas del Unión, ellos nos gritaban. Querían ofendernos y ahí mis compañeros reaccionaron. Nos gritaban que éramos malditos, que éramos de la B. Mis compañeros respondían que en el estadio es dónde se veía todo, que en Santa Marta iban a alentar, y ellos sacaron cuchillos. Ya estaban pasando autos o me hubieran matado ahí", agregó la mujer.



"Es la primera vez. No soy aficionada, voy al estadio normal, pero nunca había tenido un problema así. Estaban tomados y yo digo que querían era formar problema", finalizó.