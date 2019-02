Insólita razón de corte de luz en el estadio: ¡Un jugador iba al baño!

River Plate empató a un gol contra Banfield en la Superliga argentina en el partido que hizo parte Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré en el millonario, mientras que Iván Arboleda estuvo en el club local. Sin embargo, en el encuentro ocurrió un problema con la luz, pues fue cortada y el compromiso se pausó durante unos minutos en la primera mitad, cuando el partido iba por 0-0.

Para Gallardo, el corte de luz fue adrede y explicó por qué piensa eso.#River pic.twitter.com/HAQk9rReEr — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) 18 de febrero de 2019

Marcelo Gallardo, entrenador del conjunto millonario, afirmó después del partido que Banfield habría forzado el corte de luz para que un jugador pudiera ir al baño. ¿Habrá pasado así como dice el 'Muñeco'?



"El corte de luz no favorecía a nadie, el partido estaba 0-0. No quiero culpar a nadie, pero yo sé cuáles fueron los motivos, pues había un jugador que quería ir al baño. Fue eso. Y en un partido que vos no querés regalar nada, no te vas a quedar con un hombre menos", comentó el entrenador de River.