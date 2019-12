La ‘bajada de caña’ que Jürgen Klopp le hizo al Mundial de Clubes

Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, aseguró que el Mundial de Clubes es muy diferente para los equipos suramericanos y para los europeos, pues estos les restan importancia a dicho torneo. Sin embargo, aseguró que su equipo quiere obtener el título en la final contra Flamengo.



Aseguró que en Inglaterra es mucho más importante la Carabao Cup que la competición que reúne a los campeones continentales. Además, aseguró que para los brasileros es necesario ganar pues fueron al Mundial con el objetivo de convertirse en héroes.

“La situación es diferente para ellos y para nosotros. Flamengo fue enviado con la orden clara de ganar el Mundial y regresar como héroes. A nosotros nos dijeron: 'Quédense en casa y jueguen la Carabao Cup. Esa es una gran diferencia y no podemos cambiar eso”, dijo el entrenador alemán.



No obstante, también afirmó que su equipo reconoce la dificultad para ganar este torneo y es por eso que su equipo tiene el deseo de ganar dicho campeonato. También afirmó que el todo el plantel tiene el deseo que este torneo tome una mayor relevancia en Inglaterra, pero esto se debe lograr coronándose como campeones.



“Mi equipo quiere ganar este torneo, incluso si sabemos que es muy difícil. La opinión sobre esto en Europa es diferente a la de América del Sur. Queremos cambiar esa opinión, creemos que ha cambiado un poco. Por supuesto, los hinchas del Liverpool quieren que ganemos, pero a muchos otros en Europa no les importa el Mundial. Ya se vio cuánto luchó Monterrey en sus dos partidos aquí. Será lo mismo con Flamengo", finalizó.

Ahora, Liverpool tendrá el deber de ganar un título que le ha resultado muy esquivo e intentará tomar revancha por la Intercontinental del año 1981, cuando Flamengo venció al equipo inglés 3-0.