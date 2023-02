David Ospina y su desplante al 'Dibu' y a Sudamérica: ¿Por quién votó?

Llegó el día elegido para escoger a los mejores jugadores del mundo en distintas categorías. Con Lionel Messi dominando la gala y con Argentina también con grandes nominaciones, los capitanes de las selecciones y los directores técnicos pudieron votar por sus candidatos a llevarse los premios y los galardones de mucha importancia en el año 2022.



Mejor jugador, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema luchaban por quedarse con ese premio, uno en el que Benzema optó por no desplazarse a París sabiendo que no lo ganaría tal vez. Mejor director técnico, Lionel Scaloni con Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, ni el italiano ni el español viajaron y finalmente, mejor arquero entre Emiliano Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bounou. El belga no estuvo presente.

David Ospina y Néstor Lorenzo como capitán de la Selección Colombia y director técnico del combinado nacional colombiano, tuvieron protagonismo en la gala con las votaciones a las distintas categorías y con varios candidatos sudamericanos a ganarse premios y reconocimientos importantes. ¿A Colombia no se le borra el partido en la Copa América 2021 contra Argentina? Pues, en ese recordado encuentro en las semifinales, fue cuando despertó el nombre y la fama de Emiliano el 'Dibu' Martínez por sus provocaciones en la tanda de penaltis que ha continuado haciendo en las distintas competencias. Por esta razón, el pensamiento de Ospina pudo haber cambiado pese a su desempeño con la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.



Emiliano Martínez, excompañero de David Ospina fue vital para que Argentina consiguiera el título en el Mundial, ese que le hacía falta a Lionel Messi. El 'Dibu' atajó el remate de Randal Kolo Muani cuando el partido llegaba a su final contra Francia. También fue fundamental en una nueva tanda de penaltis para negarle a Kingsley Coman un gol y le metió miedo a Aurélien Tchouaméni que falló el cobro contra el vertical.

Y es que, el haber compartido con Emiliano Martínez tampoco fue un aliciente para que David Ospina se inclinara por el 'Dibu' como el mejor arquero del 2022. Cuando salieron los resultados y las votaciones de cada capitán, se conoció que Ospina desplantó a su excompañero en el Arsenal y votó por Thibaut Courtois de mal Mundial, pero de excelente Uefa Champions League. Emiliano fue su segunda opción. Por su parte, Néstor Lorenzo, fiel a sus raíces argentinas, votó por el polémico guardameta, segundo Alisson Becker y tercero Coourtois.



Aparte de desplantar a Emiliano Martínez, David Ospina también lo hizo con Sudamérica. Aunque sí se inclinó indudablemente por Lionel Messi como mejor jugador del 2022, al igual que Néstor Lorenzo, en las votaciones a mejor director técnico, Lionel Scaloni no fue su opción. El guardameta del Al Nassr se decantó por Carlo Ancelotti, estratega que lo dirigió en el Napoli. Por su parte, Lorenzo por obvias razones sí se fue por el campeón del mundo con la albiceleste.