¡Bomba en Sudamérica! David Luiz llegaría a un campeón de Libertadores

Con el mercado de fichajes sobre ruedas, los equipos europeos comenzaron a definir sus nóminas para la temporada 2020-21. No solo buscan comprar, también vender o liberar piezas que no entran en el proyecto deportivo.



Un ejemplo de lo anterior es David Luiz, el zaguero central, que disputó las últimas dos temporadas con Arsenal, no continuará por decisión de la directiva y está buscando equipo.

Todo parece indicar que el brasileño continuaría su carrera en la tierra que lo vio nacer, o por lo menos eso indica la prensa local y argentina. Refuerzo bomba para la Copa Libertadores.



Sin tener que pagarle a ningún equipo por su pase, Flamengo estaría negociando la vinculación del jugador. Sería a coste cero y lo único pendiente sería arreglar su elevado salario, dato no menor.



La llegada del futbolista de 34 años dotaría de experiencia y jerarquía a un equipo que ganó la Copa en 2019. Actualmente, bajo el mandato del mítico Rogério Ceni, el ‘Fla’ suele utilizar la línea de tres, mismo esquema que Mikel Arteta usó con Arsenal en varias oportunidades. Es decir que David Luiz caería como anillo al dedo.



El único problema es que tanto Sao Paulo, dirigido por Hernán Crespo y en el que juega Luis Manuel Orejuela, como Atlético Mineiro, para que comparta con Hulk, están interesados por su pase. Pelea igualada. Incluso ambos cuadros están disputando también fases finales de Copa Libertadores.