Sin contemplaciones: David Beckham hizo un pedido especial por su hijo

Este martes, Daily Mail se refirió a las palabras de David Beckham, dueño del Inter de Miami, al entrenador de Phil Neville. Le pidió que se la ponga difícil para que se gane a pulso un sitio en el equipo.



A la leyenda del Manchester United y Real Madrid le preocupan las expectativas que desde ya pesan sobre el joven de 19 años, por el solo hecho de ser su hijo. Y como no quiere dejar dudas acerca del talento de Romeo, no quiere contemplaciones.



"Creo que la primera cosa que David me dijo fue: 'Tienes que ponérselo más difícil que a cualquier otro”, dijo Neville. "Tiene que trabajar más duro que nadie para entrar en ese equipo porque habrá preguntas, habrá expectativas sobre sus hombros".



Romeo viene de tener acción el fin de semana con Fort Lauderdale, filial de Inter Miami, en la USL y lo hizo por banda derecha, como jugaba su padre en el United.



El entrenador del equipo de la MLS le sigue la pista al 'pequeño Beckham', a quien podrá llamar cuando lo necesite. Destacó que: "lo hizo realmente bien. Su actuación estaba prevista para que jugara 45 minutos y lo hizo casi 80 minutos porque es un niño que tiene hambre. Tiene mucha presión sobre sus hombros, pero lo que tiene es pies firmes. Tiene todos los atributos correctos (carácter, determinación, buena persona) para tener una muy buena oportunidad de triunfar en el fútbol profesional".