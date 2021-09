Días claves para que Dani Alves defina futuro: más coqueteos en Brasil

Según el medio brasileño Globo Esporte todos quieren a Dani Alves y ha recibido varias propuestas de equipos en el Brasileirao. ¿El problema? No hay más tiempo y el experimentado lateral debe decidirse antes del viernes. Ese día se cerrarán las inscripciones en el fútbol de ese país y no de aceptar, tendrá que buscar lugar en una liga menor que todavía no haya cerrado la ventana de fichajes.

Globo Esporte hace un completo recuento de los diferentes clubes que le han "coqueteado" al capitán de la Canarinha en los reciente Juegos Olímpicos de Tokio, donde se alzó con el oro. "Aumenta la tensión. Dani Alves tiene cuatro propuestas del fútbol brasileño y otras dos del exterior", menciona el medio.



Las opciones en Brasil son con Flamengo, que le ofrece 1,5 millones de reales mensuales, una cifra muy inferior a la que venía ganando en Sao Paulo. Fluminense, en donde también el tema económico estaría complicado; Athletico Paranaense habría presentando una "buena propuesta", y por último, Palmeiras, que habría hecho algún tipo de sondeo o desde donde tendrían cierto interés.



De las posibles ofertas en el exterior no se tiene conocimiento. Globo destaca que con el mercado europeo cerrado, Alves podría recalar en ligas como Catar, Emiratos Árabes Unidos o Argentina, esta última que cerrará su periodo de inscripciones el próximo domingo.