¡Vieja la cédula! La banda que armarían en Brasil junto a Dani Alves

Dani Alves no tiene nada de qué preocuparse. Sí, es verdad que ganadores como él hace tiempo no sufren, pero en su caso particular, aunque ya tenga 38 años y no tenga equipo, no hay ni la menor angustia por lo que pueda pasar con su carrera.

El veterano extremo está finiquitando su salida de Sao Paulo, club con el que estuvo tres años y que le adeuda 3 millones de euros, con lo cual la salida es justificada y el jugador ha quedado libre para negociar con cualquier otro equipo.



Según FootMercato, el actual campeón olímpico seguiría en Brasil, pero vistiendo otra camiseta: la del Flamengo.



"El club carioca ha pasado a la acción y se ha puesto directamente en contacto con los representantes del ex jugador del PSG para expresar su interés. El acuerdo está en camino", dijo el sitio.



Alves jugó 22 partidos con el Sao Paulo y ahora se irá a un club que, sin duda, arma toda una banda no solo para barrer en Brasil sino para apuntar a otro título de Copa Libertadores: allí se reencontrará con ex compañeros de selección como Diego Alves, David Luiz, Filipe Luis, Diego Ribas y Gabriel Barbosa.