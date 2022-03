¿Se pasan? Llaman 'alienígena sin emoción' a Messi y fusilan a Neymar

Las críticas a Lionel Messi en Francia han ido pasando de castaño a oscuro. Los hinchas del PSG exigen con murales y campañas en redes sociales que se vaya del club y él mismo ya habría iniciado contactos, a través de su padre, para regresar al FC Barcelona. A estas alturas todos parecen coincidir en que lo intentaron, pero salió mal.

Pero ahora lo que sorprende es que los críticos se han ido apuntando a ese sentimiento 'anti-Messi' y anti-Neymar que se pudo vivir en el Parque de los Príncipes el fin de semana, cuando ni el triunfo 3-0 contra Bourdeaux ayudó a aliviar el dolor de la eliminación de la Champions League contra Real Madrid, cuando el francés Karim Benzema echó por tierra -en solo 17 minutos- una ventaja de 2-0 en la llave que construyó Kylian Mbappé, el único que se salvó de los abucheos.



Lo novedoso es que la molestia no es exclusiva de PSG o de la prensa francesa, sino que ha traspasado fronteras y ha llegado a Italia, donde el polémico Paolo Di Canio se ha ido lanza en ristre contra el argentino y el brasileño, dos de los más costosos jugadores de la plantilla de Pochettino.



Dio la casualidad que Messi no hace diferencia en su club mientras Cristiano Ronaldo viene de anotar triplete contra Tottenham en la victoria 3-2, después de superar una lesión en la cadera. Y de ahí se agarró el exDT de Sunderland para preferir al portugués, por un curioso argumento sobre el lenguaje corporal de su rival argentino.



"Messi salió del campo rascándose la cabeza, no tiene emociones. Prefiero a Cristiano Ronaldo. '¿Quieres que me siente en el banquillo contra el Manchester City?' Vuelvo a Portugal, luego vuelvo y marco un hat-trick. Prefiero al humano que tiene alma al alienígena sin emociones", dijo en Sky Sport Italia.



"Messi mostró los límites de su personalidad... Por supuesto, puede ser abucheado. Había miles de fanáticos esperándolo. Estaban soñando, pero su comportamiento no fue el adecuado", añadió.



Y luego pasó a 'atender' a su amigo brasileño: "Neymar fue aún peor. No está haciendo cosas notables y el mes pasado dijo que quería ir a la MLS para tener tres meses de vacaciones. Quiero decir, ten respeto, debes tener algunos problemas", se quejó.



Pues bien, alienígena sin sentimiento era una de las pocas cosas que le faltaba a Messi por escuchar en estos días, cuando su tan publicitada llegada se resume en 7 goles y 10 asistencias en 25 partidos. Nada mal, dirán algunos. Pero es Messi, el que vale lo que dos o tres equipos franceses y el que a sus 34 años volvió para ver pasar de nuevo una Champions que se ha vuelo muy esquiva.



Nadie le cobra a un lateral, se van contra la figura y eso no solo es inevitable sino que lo saben los focos de la crítica en PSG. La herida sigue abierta y nadie sabe si alguna vez cicatrizará. Es eso que el dinero no sabe curar.