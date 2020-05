'Es raro estar cerca en un córner, pero no en una celebración de gol'

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez opinó que es "muy raro" que en los partidos que se están empezando a disputar sin público en la Bundesliga alemana los jugadores puedan marcar en un córner a un rival "de cerca", pero tengan que guardar la distancia en las celebraciones de gol.



"Me pone contento que en la Bundesliga se vuelva a jugar, pero veo muy raro que tú en un córner marques a un compañero o un rival de cerca, estés cerca de él, pero en las celebraciones de gol no puedas celebrar con tus compañeros", explicó Saúl, que respondió en un vídeo del club a preguntas mandadas por los periodistas.

En cuanto a si los jugadores rojiblancos sienten responsabilidad por la importancia económica que supone para el club recuperar los puestos de Liga de Campeones -actualmente son sextos de LaLiga Santander-, Saúl dijo que estar entre los cuatro primeros es el objetivo, aunque actualmente tienen en mente "prepararse bien" para el reinicio de LaLiga.



"Nuestro objetivo es ganar cada partido, intentar estar entre los cuatro primeros como siempre, porque es el objetivo del club para obtener esos ingresos, pero solo nos centramos en el partido del Bilbao", añadió el futbolista rojiblanco. Para el centrocampista del Atlético, no saber aún las fechas del reinicio del torneo "no crea incertidumbre", ya que entiende que comenzará "cuando se pueda garantizar la seguridad de todos".



En cuanto a si el conjunto rojiblanco acusará no poder jugar con su público en el Wanda Metropolitano, Saúl dijo que esto afectará "a todos por igual", ya que a todos los equipos les gusta jugar delante de su afición. "Pero el nuevo fútbol viene de esta manera, hay que adaptarse a la situación, hasta que no pase esta crisis tendremos que adaptarnos a jugar en esta situación y seguramente desde sus casas nos harán sentir el calor", agregó. Esta circunstancia, no obstante, beneficiará a los equipos que jueguen fuera de casa, como le toca al Atlético en la primera jornada que debería disputarse, en la que tiene que jugar contra el Athletic Club en San Mamés.



"Al equipo de casa le va a perjudicar y al que viene de fuera le va a beneficiar. Nosotros contra el Athletic nos beneficiaremos porque ellos crean un ambiente muy bonito y les hacen sentir ese plus, pero cuando juguemos en casa seguramente nos perjudique. Hay que adaptarse y saber que tenemos que terminar LaLiga consiguiendo nuestro objetivo", consideró.



Ese duelo en el nuevo San Mamés será "vital" para el Atlético, según Saúl, ya que se enfrentarán a un rival que también pelea por los puestos europeos, aunque actualmente esté décimo, a ocho puntos del equipo madrileño. "Creo que tenemos bastante tiempo para prepararnos y hacer un buen partido, y jugar en Bilbao sin su gente también podemos aprovecharlo, igual que los rivales lo aprovecharán cuando vengan al Wanda. Creo que es vital para nosotros, porque el Athletic también está en la pelea", dijo.



El Atlético certificó justo antes del confinamiento su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones ganando al vigente campeón, el Liverpool inglés, una competición que baraja terminar las eliminatorias restantes a partido único. "Si es así, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la competición, no creo que nos beneficie o perjudique, sino que nos tenemos que adaptar a lo que digan, sea a uno o doble partido, lo afrontaremos con la máxima ilusión", sentenció Saúl.