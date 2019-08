¿Cristiano se rinde a Messi? 'Él ha hecho de mí un mejor jugador'

Cristiano Ronaldo ha vuelto a referirse a su rivalidad con Lionel Messi, como ocurre en casi el 95 por ciento de las entrevistas que concede, solo que esta vez ha contado que aprendió a verla como una disputa "sana".

El portugués ha hecho una lista de virtudes de su archirrival y ha dicho que ambos han crecido: "Es una buena rivalidad, que existe en el fútbol, pero que no es una excepción. Michael Jordan tuvo rivales en el básquet, Ayrton Senna y Alain Prost eran grandes rivales en la Fórmula 1. El único punto en común de todas las grandes rivalidades del deporte es que son sanas", dijo.



Casi que se trata ahora de una cuestión de agradecimiento: "No tengo ninguna duda de que Messi ha hecho de mí un jugador mejor y viceversa (...) Cuando gano trofeos tiene que irritarle y es igual para mí cuando él los gana", afirmó el cinco veces Balón de Oro.



"Admiro mucho la carrera que él ha tenido hasta ahora y él dijo ya que había sentido cuando yo abandoné el campeonato español porque es una rivalidad que valoraba", comentó.







Fuera de las canchas, la relación no es tan cercana, pero eso no quiere decir que no pueda serlo en el futuro: "Tengo una relación profesional excelente con Messi porque hace 15 años que compartimos los mismos momentos (...) Nunca he ido a cenar con él pero por qué no en el futuro, no tendría ningún problema en hacerlo", concluyó Cristiano.