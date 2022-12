¿Cristiano pasa por encima de su agente? Relación estaría en crisis

Es como un padre, decía Cristiano Ronaldo. ¿Y quién dice que padres e hijos no tienen sus peleas? La realidad es que el artillero es, más que un hijo, la joya de la corona en la carpeta de Jorge Mendes, el super agente que también representa a colombianos como Falcao y James Rodríguez, entre otros.

Pues ahora, al parecer, esa relación tan cálida, en la que Mendes aparece en las reuniones familiares de Cristiano, estaría pasando por un muy mal momento.



El asunto es claro: después de la eliminación de Portugal del Mundial de Catar ya no hay otra tarea para Mendes que no sea buscarle equipo a su jugador más preciado, que increíblemente está sin equipo tras su aparatosa salida de Manchester United.



Se presume que la entrevista con la que el delantero dinamitó su relación con el United, que acabó negociando la salida del jugador de la nómina tras criticar públicamente al técnico ten Hag y al propio club, era de conocimiento de Mendes, sobre quien ahora recae toda la presión y la molestia de Cristiano.



El lío es que, a esta altura, casi un mes después de su salida, no hay ofertas sobre la mesa. A favor de Mendes está que no cualquiera puede pagar a un jugador de más de 25 millones de euros por año, con lo cual toda la conversación se reduce a dos o tres opciones de las que quiere el atacante para mantenerse vigente en Europa a sus 37 años, pero no necesariamente a los clubes con músculo financiero para pagarle.



Se dice que, ante la imposibilidad de Mendes de encontrar un destino, el propio Cristiano se ha reunido con dirigentes para explorar un posible contrato.



Así, la oferta de Arabia Saudita, concretamente del Al-Nassr (de David Ospina), con un sueldo de 200 millones de dólares, le habría llegado sin intermediarios. Antero Henrique, ex PSG y ahora representante de la Liga de Catar, también le habría hecho una oferta directamente por números parecidos, otra vez directamente a él.

​

¿Pasará por encima Cristiano del agente que disparó su carrera? En el amor y en los negocios... ¿todo se vale?