¡Locura total en PSG! ¿Armarán tridente con los más caros del mundo?

Lo que para muchos ha sido impensable, por costos pero también por egos, podría estar a punto de suceder en el ahora 'todopoderoso' PSG.

El gigante francés, que ya dio un batacazo con la contratación de Lionel Messi, y que lo ha unido de nuevo a su amigo Neymar Jr, podría sacudir el mercado con un movimiento más: ¡el fichaje de Cristiano Ronaldo!



La versión del diario AS de España sugiere que hay contactos pero que todo depende de la salida de Kylian Mbappé, quien tiene solo un año más de contrato, es el tercer mejor pagado de la nómina y sistemáticamente ha evitado la renovación, aparentemente con la intención de salir libre en junio de 2022 a Real Madrid.



El delantero francés, de 22 años, se 'ha hecho el loco' con los cataríes a pesar de los millones que le han ofrecido para renovar el vínculo, y en la misma presentación de Messi el presidente le ha enviado una especie de ultimátum: "este es el equipo competitivo que querías", dijo.



Entre tanto Cristiano, a sus 36, entiende que no ha podido cumplir el objetivo Champions en Juventus, que incluso la última temporada vio cómo su racha ganadora de nueve años en la Serie A terminó con un Inter de Milán dominante, y que el regreso al Manchester United o al Real Madrid no son empresas sencillas. Y apuntaría a hacer lo mismo que Messi y posiblemente Mbappé: esperar a que termine su contrato el próximo año y fichar gratis por PSG. Sí, ya tendría 37, pero una máquina como él sabe cómo mantenerse a tope a pesar de los años.



Algunos esperan que el Madrid, si quiere a Mabppé, vaya por él ahora, pues obtendrá un buen precio debido a la necesidad del PSG de perfilar sus cuentas para que entren en el 'fair play' financiero europeo. Pero las dificultades de la pandemia limitan su capacidad de gasto y eso estanca todos los negocios.



Por ahora son solo rumores. Pero la sola idea es muy tentadora para el PSG: sumar una superestrella como Cristiano Ronaldo gratis suavizaría el golpe de perder a Mbappé sin recibir un centavo, y unirlo a Messi haría del club no solo el más poderoso sino el más exitoso en rating y mercadeo del mundo. Al final, todo es cuestión de plata.