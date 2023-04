Podría irse de Al Nasrr: en Arabia buscan deportación de Cristiano

Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr de Arabia Saudita tras no tener mucha opción de mercado en el fútbol de Europa luego de salir mal del Manchester United, club al que sentenció en una entrevista a diario inglés.

Sin embargo, la llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol árabe es hasta el momento la mejor contratación de esa liga y una vez debutó con Al Nassr, no ha soltado la titular y rápidamente ha sido figura del club de Riad.



Pese a ello, al parecer las polémicas persiguen a Cristiano Ronaldo y en Arabia Saudita ha tenido que respetar ciertas reglas religiosas y que van contra la ley de ese país, aspectos que el portugués no ha acatado de la mejor manera.



Ahora, durante un partido que jugó Al Nassr contra Al Ittihad y que terminó perdiendo, Cristiano Ronaldo respondió tocándose los testículos a hincha tras escuchar cánticos relacionados a Lionel Messi, razón suficiente para que la abogada Nouf bin Ahmed presentará una petición de arresto al Ministerio Público de Arabia Saudita, buscando, además, la deportación del portugués por su mala conducta que es catalogada como un delito.





"Si la audiencia de Al Hilal provocó a Cristiano, no les supo responder. La conducta de Cristiano es un delito. Un acto públicamente indecente, que es uno de los delitos requeridos por arresto y deportación si es cometido por un extranjero", dijo en su cuenta de Twitter la abogada Nouf bin Ahmed

Por ahora, Cristiano Ronaldo ni el club Al Nassr se han pronunciado al respecto, pero lo cierto es que el jugador podría ser expulsado del país en caso de aplicársele la ley con respecto a sus gestos obscenos hechos públicamente.