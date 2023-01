¿CR7 aguantará en Arabia Saudita? Su DT y un jeque lo responsabilizan

El Al Nassr no pudo quedarse con la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita cuando enfrentaron al Al Ittihad, quien clasificó después de pegar el golpe con un marcador de 3-1. Cristiano Ronaldo en su segundo partido oficial con su club no pudo guiar la victoria del equipo, y una vez cayó eliminado el Al Nassr, las consecuencias llegaron.



Cristiano Ronaldo se convirtió en la flamante contratación del Al Nassr y seguramente al luso a sus 37 años de edad se le pide que sea el distinto en la cancha. Su trayectoria lo ayuda, pero su rendimiento actual no tanto. Esa explosión de talento que se espera de CR7 no llegó en la Supercopa de Arabia Saudita y por esta razón, las consecuencias se hacen presentes. Claramente a quien señalan en cualquier equipo con un jugador como él es al ex Juventus.

Cuando el partido contra el Al Ittihad iba 1-0 en contra del club de Cristiano Ronaldo, llegó una oportunidad inigualable en la que apareció sin marca en el área, se elevó para cabecear y el guardameta se quedó con la atajada. Una chance que pudo haber igualado el compromiso en la primera parte. De hecho, esa acción sí cambió el rumbo del juego, pues el Al Ittihad se fue volcado al ataque con un contragolpe definido por Abderrazak Hamdallah.



Cuando culminó el partido, su entrenador, Rudi García referenció los puntos de la derrota, y responsabilizó a Cristiano Ronaldo, aunque también felicitó a su rival aceptando que no fue el mejor partido pese a que en la segunda parte lucieron mejores. “Una de las cosas que cambió el curso del partido fue la oportunidad perdida de Cristiano Ronaldo en la primera mitad”, explicó el director técnico francés.



Como si fuera suficiente con la responsabilización que le dio Rudi García por la oportunidad errada, Cristiano Ronaldo también sufrió las críticas de uno de los jeques del club, aunque no está del todo confirmado que sea dueño de la institución saudí. En un video viralizado, el hombre criticó el precio que pagaron por la ficha del portugués.



Es el primer gran fracaso de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita cayendo en la Supercopa ante el Al Ittihad. En dos partidos disputados no ha logrado marcar, y el jeque lo señaló por el valor que pagaron por él, “váyanse de aquí. Gasté 200 millones de euros y él (Cristiano Ronaldo) sólo sabe hacer ‘Siiiuuu’. No es posible”. Cristiano espera reivindicarse en la liga local contra el Al Fateh el próximo viernes 3 de febrero.