Cristiano Ronaldo y su plan de fuga de Arabia: liga a la que apunta

Su fichaje rompió todos los récords, como corresponde a una leyenda viva del fútbol mundial. Pero de esa expectativa a la realidad hay un largo trecho, no necesariamente feliz.

Al Nassr se ha despedido ya de las competencias más importantes, a las que apuntaba sobre la base del recuerdo goleador de su número 7, y a estas alturas no son pocos los que desearían su salida.



Él mismo lo estaría contemplando y, según versiones de prensa, ya habría hecho avanzadas hacia la competencia que le interesa.



¿A dónde no iría? A la Premier League. Eddie Howe, técnico de Newcastle, un destino probable que se mencionó, explicó: "nunca vamos a estar en condiciones de pagar esos traspasos y esos sueldos, así que tenemos que buscarlos jóvenes y convertirlos en los jugadores que pueden llegar a ser".



¿Dónde sí? Al parecer, sabiendo que no está pensando en el retiro, sería la MLS de Estados Unidos su elección como jugador franquicia.



Se habla en ese país del Sporting Kansas City y el Inter de Miami como probables interesados, aunque el equipo de Beckham también ha sido relacionado con Lionel Messi. Los dos, claramente, no caben en el mismo vestuario.



El mercado está abierto y todo puede suceder. Lo claro es que Cristiano pasó del sueño a la decepción en Al-Nassr de David Ospina y la paciencia no es una de sus principales virtudes.