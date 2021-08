¡No más rumores! Desde Juventus aclaran futuro de Cristiano Ronaldo

Hace unos días se ha especulado con la salida del delantero portugués de Juventus, para tomar destino al París Saint-Germain o al Real Madrid. Con esa información muchos aficionados se ilusionaron, sin embargo, por ahora esos planes quedan descartados. El técnico Massimiliano Allegri dejó muy caro que CR7 seguirá con la 'Juve'.

“Cristiano no estuvo el jueves porque le di medio día libre, pero está bien y está disponible para el partido contra el Udinese. Es un valor agregado para nosotros porque garantiza un importante número de goles", mencionó Allegri en la rueda de prensa previa al debut en Serie A, que será este domingo a las 11:30 am, hora colombiana.



¿Por qué tantos rumores sobre su salida? ¿Se va o se queda? El entrenador fue tajante y despejó cualquier duda: "leo los rumores en los periódicos y él nunca nos dijo que quería irse, no es su voluntad. Al contrario, yo digo que cerremos esta conversación. Ronaldo me dijo que se queda en la Juve".