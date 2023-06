Cura tristezas consultando el saldo: Cristiano declara amor a árabes

Cristiano Ronaldo no tiene plan de mudanza, al menos no por ahora. Ya superó el periodo de adaptación a Riad y lo único que tiene en mente es la revancha.

Lo dijo con toda claridad para disipar rumores sobre su presunta intención de no cumplir el contrato con Al-Nassr, que ronda los 200 millones de euros por año, en un acuerdo dos temporadas.



'Estoy feliz aquí, quiero seguir aquí, seguiré aquí', dijo. ¡Cómo no! De hecho, hasta se imagina compartiendo con otras estrellas por una razón fundamental: "si continúan haciendo el trabajo que quieren hacer aquí, durante los próximos cinco años, creo que la liga saudí puede ser una de las cinco mejores ligas del mundo".



Ejerciendo como el empleado del mes, el goleador amplió sus elogios: "Seré parte de su mundo, de su cultura, estaré aquí, espero hacer que la gente disfrute a través de mis juegos, mi desempeño y ganar cosas, pero nuevamente, gracias por darme la bienvenida e intentaré dar lo mejor de mí durante el tiempo que estaré aquí", apuntó.



Los cambios no han sido fáciles y lo reconoce: "Un ejemplo es que en Europa entrenamos más por la mañana, pero aquí entrenamos por la tarde o por la noche y en Ramadán entrenamos a las 10 de la noche, así que esto es muy extraño, pero como les digo, estas situaciones son parte de una experiencia, recuerdos. Pero me gusta vivir estos momentos porque con estas cosas se aprende. Es difícil, pero no es nada que no haya visto antes. Mi experiencia hasta ahora es que a los fanáticos saudíes les encanta el fútbol y les gusta vivir la vida y es bueno y estoy muy feliz hasta ahora”.



¿Lo seguirán estrellas como Karim Benzema o Lionel Messi, a quienes han relacionado con la liga árabe en los últimos días? Lo peor que puede pasar es que se sientan aburridos y tristes de ver a otros brillando en Europa. Pero entonces pueden hacer lo de Cristiano: consultar el saldo de la cuenta bancaria y volver a sonreír.