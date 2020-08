No es charlando: cumbre en Lisboa para sacar a Cristiano de Juventus

Aunque sean días para ventilar hasta las más locas posibles transferencias, todo parece indicar que, en el caso de Cristiano Ronaldo, es muy posible que los rumores pasen a ser verdades.

Los hechos son inapelables: sí, en dos temporadas ganó dos veces el Calcio con Juventus, pero sus metas personales, a pesar de haber firmado muy buenos números, otra vez quedó en deuda, pues Immobile le arrebató la bota de oro y Dybala el premio al mejor jugador de la temporada. Para completar la desdicha, su doblete no sirvió para que Juventus clasificara a cuartos de final de la Champions League, la razón por la que los italianos pagaron 100 millones de euros por su fichaje y alrededor de 30 millones de salario por temporada.



Y Cristiano sí, trabaja por el equipo, pero a la hora de los balance se juega su propio partido, que en esta temporada es más bien agridulce.



Aseguran los medios italianos que el despido fulminante de Sarri, con quien la relación estaba rota, no es más que una señal de la dirigencia para asegurarle un mejor entorno al portugués, con un DT como Pirlo que debería darle el trato preferencia que tuvo con Zidane en Real Madrid. Temen que la frustración lo motive a irse.



Y la realidad es que sus miedos parecen fundados. Este domingo, FootMercato aseguró que ni bien se consumó la eliminación de Juventus de la Champions, entró al teléfono de Jorge Mendes, agente de CR7, una llamada proceden de Francia. No era del Lyon, el verdugo, sino del PSG.



Dice la fuente que en la llamada se pactó una reunión en Lisboa entre Leonardo, director deportivo del club parisino, y Mendes, a instancias de los cuartos de final de la Champions en los que los franceses se medirán a Atalanta. Se dice que quieren conocer las posibles condiciones de salida de Cristiano de Juventus y ver qué negociación se haría en términos de ganancias por temporada, teniendo en cuenta que PSG camina por la muy delgada línea del 'fair play' financiero.



El último mensaje de Cristiano en redes sociales sugiere una intención de buscar la revancha en la próxima temporada, después de esta, atípica y gris para él. Pero con Mendes de por medio y el dinero de los cataríes, dueños de PSG, todo puede suceder.