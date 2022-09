Cristiano habría rechazado jugosa oferta en exótico club de colombiano

El Al-Hilal de Arabia Saudita, equipo en el que milita el colombiano Gustavo Cuéllar, habría tentado con una millonaria oferta al portugués, Cristiano Ronaldo, en medio de los rumores de su posible salida del Manchester United. Al final, CR7 habría declinado varias ofertas, entre ellas la de esta exótica liga, para continuar con los 'Diablos Rojos'.

Cristiano, quien tiene contrato hasta el fin de la temporada 2022/23 con el United, habría recibido una oferta jugosa desde Al-Hilal, para quienes el dinero no sería problema y buscaban quedarse con los goles de esta figura mundial. El medio portugués CNN aseguró que recibió una propuesta por 242 millones de euros hasta 2024.



En declaraciones entregadas a The Athletic, citadas por varios medios internacionales este miércoles, el presidente de la liga árabe Yasser Al-Misehal había dicho que "nos gustaría ver a un jugador como Cristiano Ronaldo jugando en nuestra Liga. Estoy convencido de que sería un fichaje muy caro, pero ha habido otros jugadores que han dejado la Premier para venir a nuestro país”. Un deseo que ninguna liga ocultaría.



El diario Marca, de España, confirmó que sí hubo una oferta desde Al-Hilal para Cristiano pero que él dio un rotundo 'NO', alegando que quería seguir compitiendo al más alto nivel y eso se lo daba la Premier League, más allá de que no tuviera acción en Champions League, que era su principal anhelo. De haber aceptado el ofrecimiento, Cristiano Ronaldo habría regresado al lugar que tuvo varios años como uno de los mejores pagados en el fútbol mundial.