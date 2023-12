Cristiano Ronaldo no sería máximo goleador en 2023 y dato lo respalda

Cristiano Ronaldo fue la gran figura en el partido que ganó su equipo Al Nassr 5-2 frente a Al-Ittihad y que un doblete por la vía del penalti, lo hizo acreedor del primer lugar de la tabla de goleadores a nivel mundial en 2023 con 53 goles.

Pese a que los goles de Ronaldo lo acercaron al récord goleador en el año, la verdad es que después de conseguirlo, las estadísticas saltaron a la luz sobre en qué partidos había marcado el portugués en el 2023 y hubo una gran sorpresa.



De los 53 goles de Cristiano Ronaldo, seis de ellos fueron en la Copa de Campeones Árabes, torneo en el que fue campeón frente Al-Hilal y terminó goleador con esas dianas anteriormente mencionadas.



Sin embargo, esa Copa de Campeones de Arabia, no es un torneo aprobado por la FIFA, según dio a conocer el medio francés 'Le Parisien’, por lo que no entrarían en la lista para el récord.



De igual manera, el portal Transfermarkt no contó esos goles y la cuenta quedó en 47, pues solo reportan como torneos oficiales la Saudi Pro League, King’s Cup de Arabia y la Liga de Campeones de la AFC.



Por otro lado, habrá que esperar si Cristiano Ronaldo entra en la carrera por el récord, pues en anteriores temporadas se han tenido en cuenta los goles de los futbolistas de las grandes ligas del fútbol europeo, pues en 2019 el jugador árabe Abderrazak Hamdallah convirtió 59, pero el ganador fue el polaco Robert Lewandowski cuando jugaba en Bayern Múnich y en la que anotó un total de 54 dianas.



Por ahora, los 53 goles se le están dando a Cristiano Ronaldo, pero si se aplica en verdad los datos anteriormente expuestos, será muy difícil que el portugués logre dicho récord, debido a que el próximo 30 de diciembre jugará el último partido del 2023 frente a Al-Taawon y el que le sigue en la tabla es Harry Keane y Kylian Mbappé, cada uno con 52 goles.