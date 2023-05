Cristiano fracasó en Arabia Saudita: quedó subcampeón con Al Nassr

Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita esta temporada como refuerzo estelar de Al-Nassr y el objetivo principal del portugués y del club de Riyad era conseguir el título de Liga, debido a que desde el 2019 no han logrado conseguir dicho trofeo.

Pese a la buena temporada de Cristiano Ronaldo en la que logró acumular 14 goles en 16 partidos, no fue suficiente para ayudar a su equipo a conseguir el título y en el último juego contra Al-Ettifaq, no logró aparecer, por lo que los de Riyad terminaron perdiendo la opción de pelear la Liga a falta de una jornada.



Cristiano fue titular, pero no pudo marcar gol y el resultado final fue un 1-1 entre Al-Ettifaq y Al-Nassr. Los goleadores en este partido fue Youssouf Niakate para el local y Luis Gustavo para la visita.



Con este 1-1 de Al-Nassr, Cristiano ya no tiene posibilidades de pelear el título, debido a que quedaron con 64 puntos y el líder Al-Ittihad suma 69 unidades, por lo que se hace inalcanzable a falta de una fecha para terminar la Liga de Arabia Saudita.



Con el subcampeonato, Cristiano Ronaldo llegó a su segundo puesto por séptima vez en su carrera jugando en Ligas en 21 temporadas disputadas. Sin embargo, al portugués le quedará el sin sabor de alzar el título en su primer arribo a Arabia Saudita.