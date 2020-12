El lamento de Cristiano: pidió excusas tras la derrota de Juventus

Juventus sufrió una humillante derrota el pasado martes 22 de diciembre, luego de caer en casa por 0-3 con la Fiorentina. El partido que tuvo como gran incidencia la expulsión tempranera de Juan Guillermo Cuadrado, dejó a la Vecchia Signora en el cuarto puesto, lejos del líder Milan.

Finalizado el partido, Juan Guillermo Cuadrado hizo público su arrepentimiento por la jugada en la que vio la tarjeta roja, manifestando su 'desilusión' por haber dejado a su equipo con 10 hombres e influir directamente en la dolorosa derrota.



No obstante, el colombiano no fue el único del conjunto bianconeri que lamentó la pérdida de los tres puntos. El portugués Cristiano Ronaldo, a través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje en el que le pidió disculpas a la afición de Turín por perder el último partido del año,



"Con un mal desempeño y un resultado lejos de ser aceptable, cerramos nuestros juegos programados para 2020, un año especial en muchos aspectos particulares. Estadios vacíos, protocolos covid, partidos aplazados, paros prolongados y un calendario muy ajustado".



"Pero esto no es excusa para nada. Sabemos que tenemos que dar más de nosotros mismos para jugar mejor y ganar de forma más consistente. ¡Somos la Juventus! ¡Y simplemente no podemos aceptar nada menos que la excelencia en el campo!".



"Espero que este breve parón nos ayude a volver más fuertes y unidos que nunca, porque la temporada aún está lejos de terminar y al final creemos que, una vez más, celebraremos con nuestro tiffosi. Cree en nosotros, confíe en nuestro equipo tanto como confiamos en usted, ¡y lo cumpliremos!", escribió.