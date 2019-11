Cristiano, solidario: así se unió el portugués a una noble causa

Cristiano Ronaldo se unió a la causa que ha movilizado a los hinchas del Club African de Túnez, que está en una profunda crisis económica que le llevaría a su desaparición. El jugador portugués de la Juventus donó una camiseta suya que será subastada como una de las estrategias para recoger el dinero que se necesita para salvar al histórico club tunecino.

Fundado en octubre de 1920, el Club African, considerado el "más querido por el pueblo", celebra el próximo año su centésimo aniversario en una situación dramática, ahogado por las deudas y la mala gestión de su presidente, el multimillonario Salim Riahi, fundador del partido Unión Patriótica Libre (UPL), que huyó del país en 2017 tras ser acusado de corrupción y blanqueo de capitales.



Delitos que no solo afectarían a sus negocios -que incluyen sectores como la construcción, la aeronáutica, la energía y la comunicación- si no que al parecer manchan las cuentas del propio club, si no el más laureado el más amado en Túnez, donde son legión los conocidos como "sufridores clubistas".



El pasado octubre, la Federación Tunecina de Túnez (FTF) lanzó la última advertencia: el club se arriesgaba a ser sancionado y retirado de todas las competiciones si no saldaba una deuda por valor de unos seis millones de dólares, una amenaza que ha desatado una movilización popular sin precedentes a la que el último en unirse ha sido el propio Cristiano Ronaldo.



Primero con una campaña de cuestación pública que a principios de octubre logró recaudar 450.000 dólares en un solo día, con la imagen de cientos de aficionados, ataviados con la camiseta franjirroja, acercándose a las instalaciones del club, entre ellas numerosos niños con sus huchas, para hacer sus modestas aportaciones. Y ahora con la subasta de una camiseta con el número siete que la estrella de la Juventus de Turín ha dedicado "en apoyo al Club African".



Según Hanene El Euch, una enamorada del equipo, la camiseta se encuentra en París y llegará hoy a Túnez para "alimentar la cuenta que se ha abierto para salvar al CA de sus litigios".



"La camiseta dice Yo apoyo al Club African y llegará el lunes", desveló El Euch durante una entrevista en "Radio Mosaïque", la emisora privada nacional más importante.



El Club African, que marcha quinto en la clasificación actual de la Liga 1, ya recibió una primera sanción a principio de temporada de seis puntos menos y una multa económica por el impago de nóminas y salarios a antiguos jugadores y empleados del club.



"Es maravilloso que un jugador como Ronaldo nos apoye. Vamos a salvar el club de esa panda de mafiosos. Somos los mejores de Túnez", aseguraba hoy a Efe Ahmad Shaky, un joven aficionado que portaba la camiseta del club en una cafetería de la ciudad portuaria de La Marsa.

Además del equipo de fútbol, el Club African tiene también divisiones exitosas de balonmano, baloncesto, voleibol y natación.



En fútbol ha ganado en 13 ocasiones tanto la liga tunecina como la copa de Túnez, la última en la temporada 2017-2018 en el que es su último título a nivel nacional. Además ha levantado en una ocasión la Champions de África (en 1991, con el antiguo formato) y en seis la copa árabe de clubes campeones de Liga.



En sus filas juegan internacionales tunecinos de prestigio en África como el delantero Yassine Chamakhi , el centrocampista Oussama Darragi o su compañero de posición Ahmed Khalil, el jugador más valioso de la plantilla según la web transfermarket.



Actualmente ocupa la posición 19 en la lista de los equipos más fuertes de África, que lidera su principal rival, el Esperance de Túnez, actual campeón de África, y en la que le ha adelantado el Etoile du Sahel -en cuarta posición-, también tunecino, que dirige el español Juan Carlos Garrido.