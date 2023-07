Ronaldo y Al-Nassr, humillados en España: goleada del Celta De Vigo

El Celta arrancó la era Rafa Benítez con un contundente triunfo ante el Al Nassr (5-0), al que destrozó en el segundo tiempo cuando su rival se quedó con diez tras una rigurosa expulsión del central Al Amri (min.51).



Benítez enseñó sus cartas en su primer partido veraniego. El técnico madrileño quiere un equipo que defienda con las líneas juntas, que sea ordenado. No le importó ceder el balón al Al Nassr, un rival de poco brillo pese a la presencia de Brozovic, Cristiano Ronaldo o el brasileño Talisca. El primer once celeste poco tendrá que ver con el que arranque LaLiga. Salvo Iago Aspas, Carles Pérez, Joseph Aidoo –si no termina saliendo-, Fran Beltrán e Iván Villar, el resto de elegidos tiene muy difícil repetir titularidad ante el Osasuna el próximo 13 de agosto.

Por delante, Benítez tiene algo menos de un mes para pulir su proyecto, pero el duelo ante el conjunto árabe ha evidenciado que el Celta sigue siendo débil en el juego aéreo, su gran déficit en los últimos cursos. Construir un bloque fuerte en la estrategia es la obsesión del sustituto de Carlos Carvalhal.



Las primeras dos ocasiones del Al Nassr llegaron así. En la primera, Iván Villar falló en la salida y el remate de cabeza de Cristiano se marchó fuera; en la segunda, tras un enorme desajuste defensivo de los centrales, el astro portugués demostró que ya no tiene el olfato de antes: su remate de cabeza, en inmejorable posición, se marchó desviado tras un buen centro del lateral Sultan.



Entre ambas, Iago Aspas también disfrutó de una clara ocasión para adelantar a los suyos en el minuto 14 pero su picada ante la salida de Nawaf, después de una buena recuperación de Hugo Sotelo en la salida de balón del rival, se estrelló en el poste.



En la recta final, ambos equipos volvieron a rozar el gol. El Nassr con un potente disparo del brasileño Talisca que despejó con dificultad Iván Villar, antes de que Carles Pérez armase su pierna para sacar un fuerte disparo desde la frontal que desvió un defensor con su cuerpo. Benítez movió ficha en el descanso. Alineó otro once totalmente distinto, y su equipo se encontró rápido (min.51) con una rigurosa expulsión del central Al Amri que allanó su camino a la victoria.





A partir de ahí el dominio de su equipo ya fue total, y seis minutos después el canterano Gael Alonso abrió el marcador con un gran cabezazo tras un saque de esquina. Antes de eso, Miguel Rodríguez ya había probado al meta árabe con un disparo lejano. Con el 1-0, el Celta no aflojó y no tardó en sentenciar el duelo. El sueco Larsen, en claro fuera de juego, firmó el segundo, de nuevo de cabeza, tras un buen centro de Mingueza. El delantero nórdico, la apuesta de Luis Campos la pasada temporada, rozó poco después el doblete pero se lo impidió Nawaf con una gran estirada.



Al Nassr bajó rápido los brazos, y los celestes cerraron su goleado con tantos de Miguel Rodríguez y otros dos Larsen, todos ellos en apenas cinco minutos.



EFE